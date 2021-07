En iedereen maar denken dat we na voldoende vaccinatie eruit zouden zijn? Nou mooi niet. Jongens, dat zei Rutte toch al op 1 april 2020: "De wereld van voor de cornonacrisis keert niet meer terug". Ik denk dat hij nu een keer de waarheid sprak.

www.ad.nl/binnenland/rutte-wereld-van...

En WHO boss Tedros zei het ook al in juni 2020:

"no return to normal 'for the foreseeable future'.

www.youtube.com/watch?v=4RV4ht-SG14

Hij beloofde ook nog veeeeeel meer surveillance. Gezellig zeg. Ook al zo'n zin in een corona app?

Ondertussen wordt een horrorschow opgevoerd over "de Indiase variant". Ok. Uit India dus. Nou ff kijken. He..... maar dat valt ff mee voor een land dat zo weinig goede gezondheidzorg kent. Even een enorme besmettingspiek en holpa, nu weer terug bij af. ourworldindata.org/covid-cases

Ondertussen roepen Frankrijk, Griekenland en Malta de dictatuur uit met dwangmaatregelen over een virus waar na 2 jaar op natuurlijke wijze al een hoop weerstand tegen werd opgebouwd plus als boost nog fikse percentages gevaccineerden. Dus.... wat let ons!! Vrijheid! Nou, mooi niet dus.

Tussentijds wordt het volk opgezweept tot dwangmatige vaccinatiecampagnes waarbij zovelen tegen elkaar worden opgezet dat het niet gezellig meer is.

Volgens minister De Jonge zijn de reddende vaccins "volkomen veilig" waarbij de definitie van "veilig" echter geheel ontbreekt. Ok. wat is veilig dan? 1 dode per miljoen? Vergelijkbaar met een griepprikje dan?? (2019: 3,1 miljoen vaccinaties, 3 doden en 9 zware bijwerkingen=acute opname, blijvende invaliditeit).

Dan weet je toch niet meer wat je ervan moet denken als er 17,1 miljoen coronaprikken zijn gezet (6 juni) maar toch nog 448 doden en 2136 zware bijwerkingen registreerden) en meer dan 12.000 doden op Europees niveau (EMA). Tja, wat is dan veilig? De meesten van ons zullen er geen last van hebben maar heel veel ook wel denk ik dan. Daarbuiten wordt veel niet eens gemeld bij bijwerkingencentrum Lareb.

www.ad.nl/binnenland/annemiek-overlee...

En dan al die dictatoriale maatregelen terwijl Frankrijk momenteel op 1 dode per 3 miljoen inwoners zit. Het stinkt en ruikt aan alle kanten en ze houden ons lekker bezig en in tweedracht.