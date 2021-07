De cijfers zijn hoger als het afgelopen half jaar. Toen waren vele lagere cijfers aanleiding voor die absurde criminele avondklok.

Nu hoor ik ze daar niet over. De cijfers van het moment dat de avondklok van 22:00 naar 21:00 ging hadden natuurlijk al aangetoond dat de avondklok totaal nutteloos was, moet ik het niet spreken over een avondklok nu dan als erkenning daarvan zien?

En als we dat dan nu kunnen erkennen, kunnen er dan wat mensen vervolgd gaan worden voor het onnodig opsluiten van burgers?

Verder is het interessant om te zien wat de cijfers doen. Dalen die nu weer als een gek dan toont dat aan dat de cijfers meer met testbeleid dan met realiteit te maken hebben.

Dan nog iets over die cijfers. De afgelopen tijd ging men massaal naar de teststraat om te testen voor toegang. Dit zijn dus volop mensen zonder klachten. Zelfs wanneer het aantal besmettingen zou oplopen, zou het percentage positief geteste mensen door dit feit met vrijwel zekerheid moeten afnemen. Wat zagen we echter, het percentage steeg ook als een gek de lucht niet.

Dit is puur logisch en wiskundig bijna niet uit te leggen (en zijn wat scenario’s te bedenken, maar niets dat erg aannemelijk is). Graag zou ik hier ook wel eens een uitleg over willen hebben. Want het lijkt een enorm probleem rondom de cijfers aan te tonen.