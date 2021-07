In Spanje zijn ze nog veel gekker en banger, lopen ze met 40 plus met van die neppe maskertjes op.. heerlijk om te zien die knalrooie koppies.. als een oud stoomtreintje puffend en zwoegend.

Gelukkig zien we nu wel wie we links moeten laten liggen.. pas 40 procent gevaxed.. na 6 maanden, als de 70 gehaald moet worden, kijken of we al de foetus in kunnen gaan spuiten.. en verder het maakt allemaal geen reet uit.. misschien beetje minder ziek.. en ja, er zullen er altijd wel zijn die er nog wat langer iets aan overhouden.. valt nog mee te leven en te behandelen.. bij kanker hart en vaat ziektes verloopt het meestal iets anders.. iemand nog een prikkertje of een mixje?