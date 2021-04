De versoepelingen die door het kabinet per 21 april zijn voorgesteld, zijn ambitieus. Dat stelt viroloog van het Amsterdam UMC en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong bij AT5. "Versoepelen vlak voor een piek of er net na heeft nadelige effecten op het aantal infecties en dus later ook op de ziekenhuisopnames. In dat licht beschouwend, is vandaag niet de beste tijd om te versoepelen."

Op de plannen is deze week al veel kritiek geweest. Ook De Jong zegt dat je pas over één of twee weken pas iets betrouwbaars kan zeggen over aantal besmettingen in Nederland. ''Ik denk dat we logisch moeten blijven nadenken. In alle onzekerheden is er één zekerheid en dat is als er versoepeld wordt het aantal infecties niet zal afnemen, maar eerder zal toenemen. Daarmee vertraag je de piek en mogelijk wordt die zelfs hoger.''