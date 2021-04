: “deze waanzin” lijkt me de dag toe te nemen, het wordt daarom lastig om het in een korte zin samen te vatten. Laat ik de vraag daarom liever omdraaien: wat vind jij ‘normaal’ aan de huidige toestand? Wil jij in een samenleving wonen waar je eerst een testbewijs moet overleggen (via een verplichte App op je telefoon) om toegang tot je werk, school of tot een atteactiepark te krijgen? Want dat is zoals je weer waar ze nu mee experimenteren (als je het nieuws gevolgd hebt, tenminste). Als je dit een jaar geleden gesuggereerd zou hebben, dan was je voor een paranoide complotdenker uitgemaakt! Net zoals dat we hier momenteel nog steeds een samenscholingsverbod en een avondklok hebben. Vroeger dacht ik dat zoiets alleen in een dictatuur bestond, maar kennelijk is het hier ook wel handig om demonstraties te kunnen verbieden. En zo kan ik nog wel door blijven gaan, het is niet normaal om sociale wezens als mensen afstand tot elkaar te laten bewaren. Zelfs al zou het een verschrikkelijk dodelijk virus zijn (quod non, gelukkig) dan nog is de prijs die we moeten betalen voor een vermeend stukje veiligheid veel te hoog!