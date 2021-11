i.d.d. Er is een verschil tussen respect en ontzag en de toepassing hiervan. Volgens mij wil de EC ontzag en heeft geen respect voor de burger, met als gevolg dat de burger geen ontzag en geen respect op kan brengen voor de EC. Gevoelskwestie, zullen we maar zeggen. Het lukt niet om gemeenschappelijk respectvol te zijn met elkaar. De standpunten liggen dus in het echt vrij ver van elkaar vandaan, er is geen verbinding meer. Mijns inziens ligt het zwaartepunt van verantwoordelijkheid bij degenen in de EC en niet bij de burger.

Leuke speeltheoretische beschouwing, kan ook worden toegepast op klimaat.

Een beetje mijmeren over domheid, vaccinaties, maar ook deze speltheorie toepasbaar op klimaat.

Kijkende naar mijn kinderen: die zijn er niet mee bezig. 10-15 jaar geleden van alles aangeschaft aan milieushit. Rendeert wel, maar ik vermoed dat ik heel wat kuub Chinese en Afghaanse bergen de lucht in heb gejaagd voor wat lithium. Daarnaast heb ik ook C02 neutraal heel wat bossen uit Letland en the US and A in de lucht gefikt. Goh, ik ben goed bezig als ouwe lul, een echte mileufreak.