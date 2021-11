Want in het centrum van het universum gaan we tenminste iets doen aan die gemiddelde BMI van 30,5 op 's lands IC's. En het vandaag gepresenteerde plan van wethouder Simone Kukenheim (D66, Zorg) schroomt niet 'specifieke problematiek' van 'verscheidene demografieën' met 'maatwerk' aan te pakken. In normale mensentaal staat er dat welgestelde ongehuwde hoogopgeleide mannen in Zuid- en Centrum-volk eens moet stoppen met verliezen van de fles - en dat het envelopje trouwens ook iets vaker dicht gelaten mag worden.

En de periferie in Bos en Lommer, Nieuw-West moet vooral even kappen met twee keer zo vaak te dik zijn en 10% vaker "ernstige psychische klachten" hebben dan in het centrum. Het doel is om in 2030 in de 54% Amsterdammers met psychische klachten te verminderend tot 34%.

Om dat te verwezenlijken gaat de stad "radicaal" inzetten op preventie - niet te verwarren met preventief fouilleren. Amsterdam gaat "studenten bewuster maken van de negatieve effecten van alcohol" (L0L) en "in sommige wijken moeten sport-, muziek- en kunstactiviteiten een uitlaatklep geven voor mentale klachten". Kortom, dit kan alleen maar slagen.

De wethouder is vastberaden om op de vleugels van covid hard door te pakken. "Het verbaast de wethouder dat landelijk nu niet het momentum wort gebruikt om 'radicaal' in te grijpen. "Je moet de bakens fundamenteel verzetten. Voer een suikertaks in, verbied kindermarketing op ongezonde voeding.""

