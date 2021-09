Je kunt dit natuurlijk als politiekorps -omdat men zo weinig vertrouwen in je heeft - gaan traineren en tegenwerken. Preventief fouilleren doe je allen nog maar bij roomblanke bakfiets vaders en moeders die hun kinderen naar school brengen en oude vrouwtjes in scootmobielen, en dat alles slechts in blanke wijken om te voorkomen dat je van discriminatie beticht kunt worden. Zo eens in de week een fouileeracie bij la kaakklem voor de deur, waarbij ook zij niet wordt overgeslagen, ze komt immers uit een familie waar illegale wapens voorhanden zijn.

In Nederland geld namelijk hetzelfde als in de USA; de gevaarlijkste persoon voor een zwarte man is een andere zwarte man, in Nederland uit te breiden naar allochtoon in het algemeen, meestal zijn het de ruzies onderling die tot steek of schietpartijen leiden, op een enkele vergismoord hier en daar na.

Uiteindelijk heb je na een jaar de uitslag dat de politie zeer zeker niet discrimineert, de criminaliteit in de allochtone wijken de pan uit rijst, en als bijkomend voordeel dat ze elkaar opruimen. Geen twee, maar drie vliegen in een klap.

Je moet een situatie creëren waarin men de politie smeekt om alsjeblieft weer de wijk in te gaan en de doelgroep -die voor eenieder duidelijk is- weer aan te pakken zonder die woke onzin.