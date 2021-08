"De lichamelijke integriteit mag nooit onder dwang geschonden worden. " en dan "Maar weigering moet wel consequenties hebben" alsof het een vriendelijk aanbod is wat je niet mag weigeren.

Geef dan ook voorrang aan mensen die niet roken, geen alcohol drinken, niet ongezond eten, niet met vuurwerk spelen, geen autorijden, donor zijn, etc. Of moeten we dan opeens wél 'solidair' zijn? Gaan we bij wel of niet gevaccineerd zijn nu de grens trekken alsof dat het (on)gezondste is wat men kan doen?

Medisch ethici behandelen dat soort vraagstukken. Op het moment van triage kiest de dokter de patiënt met de hoogste overlevingskans. Of iemand wel of niet gevaccineerd is (als toegangspas) is hopelijk ondergeschikt aan factoren zoals leeftijd, andere kwalen, onderliggend lijden, etc.