Landgenoten, all rise uit mad respect. Voor het Icoon des Vaderlands; Lee Towers (echte naam: Lee Towers) gaat voor de aller allerlaatste keer de marathon van Rotterdam afknallen met Zijn Iconische Hymne You'll Never Walk Alone (Sinatra, 1945). Vandaag gaat het even niet om het wereldrecord dat een of andere Fries met de naam Kiplollie, Kipcorntje of Kipnugget gaat rennen door de straten van die Verschrikkelijke Stad. Vandaag gaat het om Lee Towers, die nog 1 x Zijn Ding Doet. Zingen dat we nevernooitniet alleen lopen. En lopen dat deed Lee sowieso niet: hij liet zich altoos interviewen in Het Kürhaus, waar-ie naast woonde, en kwam met de auto (ongeveer 50 meter). In de houding & janken, om iemand die amper meer kan staan, op NEDERLAND1.