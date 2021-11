Alles is heel erg, Nederland neemt het heel serieus en Rutte stopt niet voordat het laatste bootje met benzinemotor uit de Amsterdamse grachten is getakeld. Want CO2 is de enkelvoudige draaiknop waarmee de mensheid bepaalt of de gemiddelde temperatuurstijging van de gehele planeet (is dat zo'n relevant gemiddelde eigenlijk?) van de huidige 1,1 graad vanaf de late 1800's, binnen 0,4 graden stopt voordat de gemiddelde stijging van 1,5 graad bereikt wordt. Want als het gemiddeld nog 0,4 graden warmer wordt, nou, berg je dan maar, aldus opinieblad het KNMI.

Maar goed. Er was gister dus een klimaattop in Glasgow, en dat is altijd een soort orthopraxische bedevaart waar de Westerse great and good zichzelf feliciteert met de juiste overtuigingen, hun toewijding aan de goede zaak tegen elkaar opbiedt en waar niemand tegen Greta durft te zeggen dat ideologische lijm op een gebroken hart nooit droogt.

Rutte was, in z'n mooiste Engels, vastberaden. "This summer, in the saus of my country, I stood on the banks of the Maas river. (...) It's serious. And it kolls for serieuzaction. We have tot take action. Timely, firm and concerted action." Maar werd uiteraard overboden door Trudeau, die de oorlog verklaarde aan z'n eigen olie- en gassectoren in Alberta. "We’ll cap oil and gas sector emissions today and ensure they decrease tomorrow at a pace and scale needed to reach net-zero by 2050." Er is altijd een vromere vis.

MinBuz trakteert u op Greta (én Ludo)

We're not normal dads we're cool dads

Hele schouwspel hier.

De Acteurs™ hadden ook weer iets bij de VN

De klimaattrein...

NOS Crew. Update: cameraman maakte geintje