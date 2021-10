@* Il Principe * | 18-10-21 | 13:30: Onzin, volslagen onzin. Het is niet relevant van wie een huis is, maar of dat huis beschikbaar is.

Staan er nu tienduizenden huizen leeg omdat de huren te hoog zijn? Nee natuurlijk.

Er zijn teveel mensen voor te weinig huizen.

En we hebben heel veel huizen, dus wie zijn al die mensen? Polen die op vakantiekampen en in caravans wonen? Ik weet hoe het er aan toe gaat, ik ken de voorbeelden van heel dichtbij.

Of asieleisers (sinds 2015 > 100.000 ) die in een huis wonen, geheel verzorgd en gratis?

Polen tellen niet mee in de asielaanvragen, ook dat nog eens. Die kunnen vrij reizen binnen de EU, net als Roemenen, Bulgaren enz.

Maar dan nog steeds, hele woningbouwprojecten zijn stilgelegd omdat de Natura2000 gebieden beschermd moesten worden tegen het boomgroeimiddel stikstof. Want bomen, die moeten we niet willen op de heide.