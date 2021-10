Het politieke kartel in NL wil alleen maar deugen en moeilijke onderwerpen worden doodgezwegen of men kijkt de ander kant op, verschuilt zich achter zelf getekende internationale afspraken of betrekt de WOII oorlog erbij. Gevolgen zijn duidelijk, immigranten crisis, verzorgingsstaat crisis, wooncrisis, onopgeloste aarbeving crisis in groningen, nederlandse cultuurcrisis door Woke ellende, stikstof crisis door natura 2000, files, crisis door klimaat gedram, leefbaarheid crisis door windmolens, bos crisis door biomassa etc etc...

En dan ook nog roepen dat een kutland een gaaf land is, raar. Het was een gaafland nu niet meer met alle crisissen

Frankrijk doet in ieder geval nog iets, nederland doet niets. Sterker nog een rapport is verkeerd voor de beeldvorming en wordt geheim verklaard. Wie zijn die dictators die dat beslissen?