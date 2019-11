Maar wat we nu aantroffen mag simpelweg geen plaats hebben in Nederland. Sowieso petje af voor alle onbezongen buschauffeurs in oorlogsgebied Ter Apel, waar de toestanden zo heftig zijn dat zelfs Harald Doornbos er al jaren niet is geweest. Fragmentje afkomstig uit dit item over kansloze asielzoekers uit cultureel broederland Moldavië, maar iets aan het bovenstaande schuim doet ons niet heel Moldavisch aan. Enfin, de bewaker ziet er maar wat onverzettelijk uit, en kudo's aan de buslijn dat ze zo'n Yoel Romero op leeftijd bij de ingang zetten. En geen zorgen ook verder, want "de burgemeester maakt zich zorgen".