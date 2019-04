In de 2e Wereldoorlog zijn in West-Europa circa 7 miljoen mensen, veelal van Joodse komaf, op gruwelijke wijze afgevoerd en elders vermoord. De angst onder de bevolking, in de wetenschap dat iedereen dit kon overkomen, de hongerwinter van 1944 en de willekeur van de Duitse bezetter maakten van die 5 jaren oorlog een verschrikking. Toch ontsnapten weinig mensen aan die verschrikkingen en bleven ze in eigen land, in eigen dorp tot de bevrijding zijn intrede deed. Na de oorlog bleven vele miljoenen mensen in Nederland, België, Frankrijk en ook Duitsland achter met de herinneringen aan de verschrikkelijke gebeurtenissen. Die mensen gingen na de oorlog aan de slag met de wederopbouw van hun land, met het op orde maken van hun leven, zorgen voor nageslacht en het sterker maken van de onderlinge band en verstandhoudingen. Er werd een NAVO opgericht en een Europese Unie, allemaal met als doel om er samen beter uit te komen en te leren van de geschiedenis.

Zo niet in het Midden-Oosten waar een korte oorlog ook verschrikkelijk was maar waarbij de mensen bij de eerste gelegenheid wegvluchtten en een deel nooit meer terugkeerde. Dat deel vluchtte niet weg van de oorlog maar zag z'n kans schoon om in Noord-West Europa in een welvarend land te gaan freeloaden en profiteren in plaats van huis en haard weer op te bouwen en iets te maken van hun land, hun volk en de toekomst van hun nakomelingen. Die mensen hebben kennelijk wél trauma's van de oorlog die vergoeilijken dat ze zich hier misdragen. Hun gastlanden hebben schijnbaar ook part en deel aan hun leed en moeten bloeden en betalen.

Het verschil tussen beide oorlogen is de plaats waar deze zich afspeelt, het volk dat het onderging en de moraal van die mensen. Elke keer verbaast het me dat hun veerkracht zo slap is, dat ze geen wilskracht hebben maar wel door en door verrot zijn en willen parasiteren.

Wat, oh wat zou dat nou toch veroorzaken? Het weer? Of zou hun religie er iets mee te maken kunnen hebben? Wat het ook is, het bevalt me niet en het is geen excuus. Daarom: opflikkeren naar waar je vandaan kwam en wat je er daar van maakt, moet je zelf weten. We hebben je genoeg geholpen, de rest kun je zelf. Dat bewijst namelijk het feit dát Nederland je heeft opgevangen en geholpen: je kunt er weer wat van maken als je geen luie gladde gluiperd bent!