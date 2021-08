Er is een pas op de plaats nodig. Deze meneer hielp bewust mee met de instandhouding van de lachband. Hiervan zijn gevolgen:

"... media narratives can communicate norms for behavior through the laugh track in a sitcom." Dit komt omdat lachen een sterk sociale component heeft, wanneer andere mensen lachen, is het wenselijk om mee te lachen. "The laughter of the audience, therefore, tells the message consumer that he or she can and should laugh at the joke’s target." (Rhodes & Ellithorpe, 2016)¹

Door de lachband vinden mensen iets grappiger. "The results of both experiments provided strong evidence for our thesis that audience laughter affects perceivers’ cognitive evaluations of humorous material." (Lawson et al.)²

1: doi.org/10.1080/15213269.2015.1090908...

2: doi.org/10.1207/s15324834basp2004_1

Reaguurders uit dit topic die bovenstaande beeldvideo's grappig vinden, en dat verdedigen, kun je dus totaal niet serieus nemen en kun je maar beter onder de blokkeerknop deponeren.