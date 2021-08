Kaag heeft gewoon gelijk. De meeste corruptie en incompetentie van de afgelopen 10 jaar komt van de VVD af. De reden dat het keer op keer misgaat is dat de VVD, met Rutte voorop meer kijkt naar populistische motieven dan naar wat goed is voor het land. Neem nou dat gedoe in Afghanistan als voorbeeld. De hele kamer roept al maanden dat in ieder geval de tolken, maar liefst al het ex-personeel met spoed hierheen wordt gehaald. Maar het is de VVD, met Broekers-Knol als minister van Asiel voorop die alles individueel wil beoordelen en vooral niet te veel hierheen halen, want "aanzuigende werking". En iedereen en z'n moeder maar Bijleveld de schuld geven en incompetent noemen. Wie denk je dat elke keer de stok in andermans spaken aan het steken is?

Dus ja, haal de PvdA en GL er maar bij, want dan neemt de invloed van de VVD af en heeft Rutte minder te vertellen. Dan is het gedaan met de Ruttedoctrine, omdat hij niet meer samen met bijwagen CDA de meerderheid heeft in de ministerraad. Dat is wat er hier op het spel staat. Verwacht niet dat D66 op dit punt gaat buigen en nog 4 jaar als linksbuiten gaat spelen. De ervaring heeft geleerd dat het vanuit die positie heel moeilijk scoren is als je ook nog eens nooit de bal toegespeeld krijgt.