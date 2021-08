15 januari. Op 15 januari trad het kabinet-Rutte III af vanwege de misselijkmakende praktijken op het toeslagendossier: te veel gelogen, te veel verzwegen, te veel tegengewerkt en veel te veel druppeltjes in het emmertje. Een paar mensen die moesten opdonderen donderden op, veel mensen die moesten opdonderen donderden niet op, zoals toeslagencrimineel Mark Rutte, die met zijn schijnheilige bek op 17 maart ook nog eens de verkiezingen won, eigenlijk alleen maar omdat heel veel mensen, mede door de Hugoficatie van het CDA, de wokificering van D66 en de mentale implosie van het FvD, dachten: tja wat moet ik ánders stemmen? Omdat iedereen wel wat anders aan het hoofd heeft is er nog steeds geen druk, geen pressie en veel te weinig aandacht voor het feit dat we nu al 206 dagen opgescheept zitten met een demissionair met derde en vierde keuzes aangekleed fopkabinet dat, ongehinderd door enige vorm van controle van een nepparlement, zich diezelfde 206 dagen gedraagt alsof het regulier regeringsgezag heeft. Je hoort het ze ook zeggen in die poppenkastpersconferenties: "Het kabinet heeft besloten dat..." Nee joekels, het kabinet is demissionair, maar het murw gebeukte volk staat voorovergebogen, gebukt onder de last van de coronamaatregelen, terwijl ze niet door hebben dat ze in de kont worden geneukt door het demissionaire kabinet-Rutte III. Een demissionair kabinet dat zich gedraagt als interim-kabinet-Rutte III½.

Ondertussen valt er in die duiventil de ene na de andere omhooggevallen groep 7-leraar om en wordt er steeds verder in de rij gekeken naar vervangers, want de kindjes die als eerste werden gekozen met gym zijn inmiddels wel op. Bas van 't Wout, die Tamara van Ark had opgevolgd als staatssecretaris (Van Ark werd zelf minister van Medische Zorg), volgde interim-minister Cora van Nieuwenhuizen op als minister van Economische Zaken en Klimaat, omdat de eigenlijke minister (Eric Wiebes) was gestruikeld over de toeslagenaffaire. Toen pleurde Van 't Wout zelf ook om - we kennen Van 't Wout van 1178 voorkeursstemmen in 2012 en 5 Kamervragen in 8 jaar. Dus kregen we de doodvermoeiende dino Stef Blok, ging de afgrijselijke Sigrid Kaag naar Buitenlandse Zaken en werd Dilan Dingesdinges staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Vervolgens had Stientje genoeg van het staatssecretarissalaris en daar was sukkelsub Cora van Nieuwenhuizen weer, en ineens kregen we Steven van Weyenberg als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, werd Sigrid Kaag als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking afgelost door de 400-jarige fossiel Tom de Bruijn, mocht Dennis Wiersma opdreven als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tussendoor viel de onlangs gepromoveerde Tamara van Ark nog om.

En dan waren dit alleen nog maar de transfers in de absolute blessuretijd van het DEMISSIONAIRE lullenkabinet-Rutte III, want daarvoor hadden we natuurlijk een hele rits vvd'ers die om allerlei redenen van hun sokkel donderden: Halbe Zoolstra, Mark Harbers, Bruno Bruins, etcetera. Een demissionaire status als je het zelf op gruwelijke wijze hebt verkloot zou moeten of kunnen betekenen dat er alleen nog lopende zaken worden afgehandeld en dat 'controversiële kwesties' niet aan de orde komen, maar in de praktijk is dat het enige wat Rutte en Hugoshenko doen: verregaande, grondrechtenbeperkende en privacyschendende besluiten nemen in uiterst controversiële kwesties, terwijl de rest zogenaamd heel hard aan het bijlezen is tijdens een maandenlang reces. En aan de andere kant: we hebben op fopdepartement Sociale Zaken en Werkgelegenheid heus geen tussenpaus als lulletje rozenwater Dennis Wiersma nodig - het kabinet is demissionair en de legitimiteit van Dennis Wiersma om daar te zitten is precies NUL.

Ondertussen mag faalstruik Jesse Klaver, unaniem verkozen tot de allergrootste loser van de voorbije verkiezingen, bij OP1 zijn bio-luier voltetteren over het klimaat, maar gast, we hebben niet eens een kabinet. We hebben NIKS en jullie mógen niks. En als we wél een kabinet krijgen, is het omdat jij, die meloenenbek van absolute rukpartij ChristenUnie en Sigrid 'hier scheiden onze wegen' Kaag door de hang naar macht principes verloochenen. Principes verloochenen door een grote bek te hebben voor de bühne, maar als puntje bij paaltje komt een leugenaar en een volksverlakker niet af te rekenen op zijn praatjes. In de achterkamertjes is iedereen gierig voor de pik van Rutte, want dat is de plek waar straks de champagne wordt gespoten.

Nu is dit schijtkabinet afgetreden. Zijn er verkiezingen geweest. En nóg zitten we MAANDEN opgescheept met deze klas kleuters. Wat een hel.

Groetjes