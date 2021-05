Vvd'er Bas van 't Wout, bekend van 1178 voorkeursstemmen in 2012, vijf Kamervragen in acht jaar en omdat ie minister Wiebes moest vervangen toen het kabinet een slachtschaap moest offeren om in de toeslagenaffaire hun eigen onschuld van verse spinwol te voorzien, is moe. Bas heeft een burn-out van vier maanden in demissionaire positie een ander pluchen stoeltje in de Kamer warm houden dan zijn gebruikelijke plek midden-achterin tegen de muur, waar de binnen drijvende geuren van het Kamerrestaurant hem altijd deden denken aan de stoofpotjes van zijn oma en hij daarom soms maar net op tijd zijn hand wist op te steken om met de partijdiscipline mee te stemmen. Dat ging gelukkig voor Bas vaker wel dan niet goed en als je dat maar lang genoeg volhoudt, zeg maar net zo lang als het duurde om de hele vvd leeg te zien bloeden totdat de laatste eigenzinnige liberaal - Klaas Dijkhoff - het licht uit deed zodat alleen winkeldochter Sophie Hermans overbleef om de laatste fractiekers op haar eigen appeltaart te worden, nou dan mag je best een paar maanden een demissionaire post vullen met gebakken lucht. Maar omdat niemand de Kaagcoalitie wil, duurt het demissionaire gedoetje allemaal net wat langer dan gepland totdat Sigrid en Mark zich met rijst kunnen laten bestrooien. Dat valt Bas net even iets te zwaar, dus Bas is even uit de running gerouleerd om bij te komen boven de stoofpotjes van oma. Stef Blok valt in als eeuwige wissel en designated survivor want die had toch maar een parttime baan op BuZa, naast Kaag. Beterschap Bas. Het Kamerrestaurant en de klimaatverandering lopen niet weg.