Gefeliciteerd Max! Gefeliciteerd 010 & Dick Advocaat!



Playlist GeenStijl Café Mega Mix 56:

1. Gojira - Silvera (2016) - @Quib

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. TOOL - The Grudge (2001) - @P-unit

5. Stevie Wonder - Love's In Need Of Love Today (1974) - @Dr_Johnson

6. P. Oakey & G. Moroder - Together In Electric Dreams (1984) - @Bad – Casey

7. Måneskin - Zitti E Buoni (2021) - @keestelpro

8. Dick Dale - Misirlou (1962) - @Roehm

9. Electric Light Orchestra - Turn to Stone (1977) - @Bad Casey

10. Level 42 - Lessons In Love (1987) - @Freezzz

11. Gilbert O'Sullivan - Nothing Rhymed (1971) - @neonreclame

12. The Offspring - Let The Bad Times Roll (2021) - @Mosterd

13. Hozier - Take Me To Church (2013) - @Patje

14. Rob Lundgren - The Winner Takes It All (2015) - @Arnold Layne

15. Herbert Grönemeyer - Halt Mich (1989) - @BennieBoos

16. R.E.M. - Nightswimming (1992) - @neonreclame

17. Bach - Air In G Minor - Luo Ni Arrangement (2016) - @Knufter

18. Marcel de Groot - Mag Ik Naar Je Kijken (1995) - @Nascardude

19. The Beatles - Here Comes The Sun (1969) - @Lorejas

20. Majestic x Boney M. - Rasputin (2021) - @ruudvangeelen



Bonustrack: Nena & Kim Wilde - Anyplace Anywhere Anytime (2003) @keestelpro



Wat een lelijk nummer dat gewonnen heeft van Italië.

De eerste keer dat ik volledig naast de uitslag van het ESF zat.

Ik vermoed doorgesnoven kaart. Sondaggio cazzo! Basta!

*preaust*