Alles is al kut aan die hele Designated Survivor, dus dit kan er ook nog wel bij. Ten eerste is Designated Survivor een ontzettend vervelende serie die via een stel houterige dialogen van de ene ongeloofwaardige plotwending naar de volgende struikelt. Ten tweede heeft de VS een presidentieel stelsel en Nederland een monarchie, dus als er iemand de Designated Survivor zou moeten zijn, dan een of andere derde rangs Oranje als Prins Maurits of zo. En dan hebben ze ook nog voor Stef Blok gekozen. Stef Blok, die eerst de meest kleurloze grijze muis tussen de snel vergeten politici was, tot hij uit de anonimiteit kroop met allerlei lollige uitspraken over Hutu's en Tutsi's, maar daar vervolgens als de wiedeweerga zijn excuses voor aanbood. Als wij moeten kiezen voor helemaal geen regering meer of een regering met alleen Stef Blok, dan weten wij het wel. Bij dezen dus de vraag aan alle terroristen met een beetje organisatievermogen: kies even een ander doelwit dan de Ridderzaal op de derde dinsdag van september alstublieft. Alvast bedankt.





