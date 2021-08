Het is inmiddels dag 148 sinds de verkiezingen en na een periode van doodse stilte begint er weer wat te bewegen in formatieland, al kan het net zo goed een schijnbeweging zijn. Informateur Mariëtte Hamer probeert de Tweede Kamer met een kattebelletje (pdf) tevreden te houden en schrijft daarin dat de gesprekken met andere partijen waarschijnlijk volgende week verder gaan. HaAgSe BrOnNeN melden ook aan de Volkskrant dat het concept-regeerakkoord van de VVD en D66 maandag klaar zal zijn. Dat zal een best akkoord zijn, want daar werken de beide partijen al sinds eind juni keihard aan. "Volgens ingewijden zijn de gesprekken tussen VVD en D66 deze week weer gestart. De partijen braken de gesprekken een maand geleden af voor een vakantie." Oh, niet zo hard gewerkt dus. Terwijl de coronacrisis van variant naar variant huppelt, Limburg overstroomt en onze grondrechten wankelen op het drijfzand van een dreigende vaccinatieplicht, gingen de D66'ers en VVD'ers met de goedkeuring van Hamer eerst even lekker vakantie vieren. Ja joh, neem lekker de tijd, dit demissionaire kabinet gooide de grondwet toch al het raam uit en elke vorm van verantwoordelijkheid stuit op de out of office van het politieke reces. Mark lijkt prima tevreden met zijn kabinet Rutte 3.5 en de vraag is dan ook of er komende week echt iets gaat gebeuren of dat het formatieduo slechts een actie inzet om een straf voor passiviteit te ontlopen zonder daadwerkelijk resultaat te beogen. Ja, wij hebben ook judo zitten kijken tijdens de Spelen en het wordt tijd dat Nederland zich uit de houdgreep van deze demissionaire reservespelers wurmt.

Geef nooit op!