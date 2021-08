Fraai staaltje omgekeerde Triviant-logica in Loppersum, alwaar MARX RATTE op bezoek is om met gedupeerden te praten over de bevingschade. Dat alleen al doet alle alarmbellen rinkelen, want als een politicus - en zeker een vvd'er - naar het aardbevingsgebied gaat om 'interesse' te tonen komen er of verkiezingen aan of moet hij een wederdienst hebben. Maar goed, dit keer is het wel grappig, want Rutte wordt toegesnauwd: "Weg met dit kutkabinet!" Een waarheid als een koe, want dit kutkabinet moet gewoon weg. Waarop Rutte zegt: "Dat is al gebeurd. De verkiezingen zijn geweest." En ook dat is waar, maar waarom merken we daar dan geen zak van? Waarom acteert Rutte-3,5 als een interimkabinet met regulier regeringsgezag? Waarom krijgen we steeds maar weer nieuwe bewindslieden, van die hele en halve losers, die zichzelf op sociale media een complete verentooi in de reet drukken met hun benoeming, alsook idealistisch tetteren over 'perspectief', 'verduurzaming' en het 'inzetten op thema's'. Opa, je bent een demissionaire tussenpaus die op de kringloopwinkel moet passen omdat de eigenaar zichzelf heeft opgesloten op de plee, je moet zorgen dat de boel niet in elkaar dondert en verder precies helemaal niks. Met je gelul over thema's en idealen. Dus JA MARK RUTTE, met je muil over dat het kutkabinet al weg is. Waarom merken we daar in de praktijk dan zo verdomd weinig van?