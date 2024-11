We hadden ook al een klein topicje over dat D66-congres getijpt, want die richtingloze combinatie van afzeiken en autofellatio is echt niet meer te harden. Dat wordt ook lekker & lollig opgeschreven door Chris Aalberts, die dan achterin zo'n zaal gaat zitten en een verhaaltje maakt over wat hij hoort en ziet. Dan krijg je dus passages als: "Een oudere man zegt dat de zaal erg wit is. In Amsterdam Zuid heeft hij een gesprek met andere leden gehad en toen kwamen ze tot de conclusie dat ze in gesprek willen met Marokkaanse jongens uit Nieuw-West. Een ander voegt toe dat de zaal erg oud is. Er moet meer ‘intergenerationeel contact’ komen." En: "Een meisje denkt dat het helpt als je naar een supermarkt gaat waar je normaal niet komt. Een man ziet ‘angst die bij onszelf zit’, die de leden er kennelijk van weerhoudt om contacten buiten de eigen bubbel te leggen in het algemeen en die met PVV-stemmers in het bijzonder."

En als nagel aan de doodskist: "Er is consensus ontstaan dat er eigenlijk niets aan het verhaal van D66 hoeft te veranderen, omdat dat kwaliteit van zichzelf heeft. Het is alleen erg rationeel en daarom moet de partij meer het gevoel aanspreken, zodat bubbels doorbroken kunnen worden. Hoe je dat kunt doen? Door in gesprek te gaan. Opeens begrijp je waarom zoveel mensen een grondige hekel aan D66 hebben. Hier wordt klakkeloos zonder enig argument geconcludeerd dat het D66-verhaal goed is voor iedereen, alleen niet iedereen heeft dat begrepen. PVV-stemmers bijvoorbeeld. Het ontgaat veel aanwezigen dat de ideeën en belangen van kosmopolitische hoog opgeleiden niet hetzelfde zijn als die van allerlei andere Nederlanders. D66’ers willen slechts leren hoe ze hun verhaal beter kunnen overbrengen aan de onwetenden."