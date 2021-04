"De bestaande cultuur, waarin verkiezingen een hinderlijke onderbreking lijken te zijn en waarin tegenmacht wordt belemmerd – van die cultuur kunnen wij hoe dan ook geen deel uitmaken. Het is van groot belang dat we werken aan een ándere cultuur, en ik geloof niet dat Mark Rutte nog op geloofwaardige wijze beelddrager kan zijn van die omslag. Het is gebleken dat de zittende macht onder zijn leiding niet goed kan omgaan met tegenmacht. Dat weegt voor ons erg zwaar. Wij stemden in het landsbelang tegen de motie van wantrouwen. In datzelfde landsbelang concluderen we dat de ChristenUnie niet opnieuw deel kan uitmaken van een kabinet-Rutte"

Daar zit geen woord Aramees bij. De ChristenUnie wil niet met de vvd onder Mark Rutte in een kabinet zitten, en sluit daarmee de enige meerderheidsoptie met partijen die niet voor de motie van wantrouwen tegen de demissionair premier stemden uit. Gert-Jan Segers heeft de afgelopen vier jaar kennelijk zoveel meloenen doorgeslikt dat het Functie Elders Gala er net één teveel was. Nou CDA en D66. Jullie weten wat je te doen staat. Ook zo'n helder statement graag. Rutte must go.

INSTANT UPDATE: Facebook-belijdenis daarrr