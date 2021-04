De focus van iedereen ligt nu op Rutte; daarmee is de oude truck weer gelukt.

In notities over een kabinetsformatie "functie elders" schrijven; waarom denkt iedereen dat dit "elders" juist zou slaan op een functie *in* het kabinet? Ben ik de enige die kritisch genoeg is om niet te geloven dat het nu ineens om een kabinetsbaan zou gaan? Er was gewoon de wens om Pieter de baantjescarrousel in te duwen en die wens kwam waarschijnlijk niet eens van Rutte zelf (ook al wist die er misschien wel van).

Het truckje is dat de politiek een poppenkast is en wanneer er iets smerigs is uitgelekt, neemt 1 poppetje alle schuld op zich, gaat door het slijk, treedt af, draai aan de carousel, nieuw poppetje en iedereen is weer blij en alles na een jaar vergeten. Deze truck werd nu weer gedaan eerst met de oude verkenners, maar men bleef teveel kritische vragen stellen en dus moest Rutte maar eens iets op zich nemen. Politieke verantwoordelijkheid op zich nemen dus. Daarom liefst ook zo weinig kritische mensen in de kamer als mogelijk, dus zeker Pieter niet!

Aan het echte op de achtergrond liggende probleem verandert uiteindelijk niets; ook niet als Rutte was afgetreden. En ook de volgende keer weer niet, ongeacht wat het volk stemt.

Door de grondwet heeft dit land altijd een vaste kliek mensen gehad die op niet-democratische manier aan hun baantje zijn gekomen: burgemeesters, staatssecretarissen, ministers en hoge ambtenaren. Deze club houdt elkaar altijd het handje boven het hoofd en speelt elkaar baantjes toe. Je zou het de elite en baantjescarousel kunnen noemen. Om dit echt aan te pakken moet eerst de complete grondwet op de schop, maar daar moet eerst de eerste kamer mee instemmen en die zit nou net vol met lui van deze club.

Voor leden van deze club is lobby veel belangrijker dan democratie en daarom komen ze liever niet in beeld; voor wat in beeld komt bij het plebs is die poppenkast. Aan de top van de club staat gewoon de vorst en die komt al helemaal niet in beeld als het o politiek gaat. Dit verhaal ook weer:

josbertlonnee.wordpress.com/2019/01/2...

Voor 2012 werd de Koning altijd bij de formatie "geïnformeerd". Nu ook weer wordt met de vorst "gepraat" met degene die de verkenners en formateusr aanwijst:

www.telegraaf.nl/nieuws/932689630/kam...

Waarom zou met arme man altijd gepraat moeten worden als die zogenaamd geen invloed heeft op iets als een formatie? Heeft hij geen idee wat er allemaal speelt? Volgt hij het nieuws en de gesprekken in de eerste en tweede kamer niet? Zou die arme man echt geen flauw idee hebben wat er in *zijn* land speelt?

Hoe dan ook: Steeds maar weer tuint iedereen er opnieuw in en uiteindelijk kan de elite weer doorgaan met waar ze mee bezig waren. Ook nu gaat dit duidelijk weer lukken.