Ze had haar witte trouwbroekpak al aangetrokken voor het debat van donderdag: Sigrid Kaag heeft weer vlinders in de buik van Mark Rutte. Toen haar ver in de avond van in het onnodig lange debat door Lilian Marijnissen (in stemmig arbeidersblauw en sprekend in een dictie die wij simpele jongens wél begrijpen) werd gevraagd of haar wegen nou wel of niet van Mark Rutte waren gescheiden, antwoordde ze in het Arabisch het Latijn "een niet-Binnenhofs Nederlands" (namelijk in het Engels) om uit te leggen dat ze in het Nederlands niet bedoelde dat "hier scheiden onze wegen" ook echt betekent dat hun wegen hier scheiden.

De wederzijds medeplichtige verzoening tussen vvd en D66 was overigens al heel vroeg in het debat helder dankzij corveekeffertje Rob Jetten, die achtereenvolgens Marijnissen en Ploumen schel naar de kritische kuiten stond te happen alsof het allemaal hún schuld was. Maar enfin, Kaag dus. Haar weg naar nieuw leiderschap leidt over de aloude wegen van meningenmist, woordwolken en interpretatiehagel en haar afkeuring van Mark Rutte op 1 april heeft een heel hoog 'meisjes plagen, kusjes vragen' gehalte. Zou ie haar al onoorbare voorstellen in het oir gefluisterd hebben? Rutte 4 is in de maak en Sigrid Kaag dingt nog steeds naar zijn rechterhand. En we zijn allemaal getuige.

1 april. Ook al één grote grap