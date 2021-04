@Merlanni | 30-04-21 | 08:48,

Even voor de goede orde, deze discussie ging niet om een vergeten verjaardag.

We hebben het over het *stelselmatig* schenden van de rechtsstaat en de democratie.

- Ten eerste die affaire waarbij tienduizenden gedupeerden zonder enig bewijs en zonder proces "schuldig" werden verklaard, en in een afgrond geduwd. Inclusief een belastingdienst die "bewijslast" vervalste, en een landsadvocaat die niks onderzocht maar stelde; "de overheid liegt niet".

Dat is letterlijk het einde van een rechtsstaat.

- Ten tweede werd de kamer hier jarenlang over voorgelogen. Dat gaat recht tegen de grondwet in. En zelfs documenten die Omtzigt en anderen opvroegen werden stelselmatig niet of heel laat geleverd; of zelfs onleesbaar gemaakt. Terwijl de kamer gewoon recht heeft op die stukken.

- Ten derde blijkt nu dus dat kamerleden onder druk zijn gezet. Niet omdat ze zoals jouw vrijgezelle oom soms "te ver gaan". Maar omdat ze deden wat een kamerlid volgens de grondwet hoort te doen; de regering controleren.

Dit is echt om zo veel redenen zo ontzettend fout. Maar het is de norm geworden, dankzij de Rutte doctrine;

- zo min mogelijk notuleren;

- zo veel mogelijk liegen, zo veel mogelijk "vergeten";

- documenten zo veel mogelijk achterhouden of onleesbaar maken.

Deze norm zagen we ook in discussies over oa de dividendbelasting en het schijnproces tegen Wilders. Zelfs in de coronacrisis zien we een OMT dat zo min mogelijk notulen maakt, geen literatuur noemt en namen van aanwezigen geheim houdt. We hebben vaak dus geen idee waar bepaalde maatregelen of cijfers op gebaseerd zijn.

Wat de deur naar belangenverstrengeling openhoudt; zo hield OMT-lid Aura Timen het grootschalig testen door grootschalige laboratoria tegen. Achteraf best logisch, omdat zij de kleine laboratoria vertegenwoordigt.

De "gulden middenweg" is nu dat we dubbel betalen;

- de overheid heeft dure ruimte "gereserveerd" bij grote laboratoria;

- maar zolang de kleinere het aan kunnen hebben die voorrang.

Het is vanwege dit soort excessen dat een overheid transparant moet zijn.

Draai het eens om. Hoe je het vinden als ik Rutte 20 jaar laat opsluiten voor moord, zonder dat er een proces is geweest?

Dat Rutte zelf maar de dure stappen naar de rechter moet zetten om zijn onschuld te bewijzen?

En dat ik daar duidelijk vervalst bewijsmateriaal inbreng, en dat de rechter zegt; "kom kom, Dandruff liegt niet". En hop, hop, Rutte weer terug de lik in.

Menig reaguurder zou de vlag uithangen; maar het klopt niet.

En als één persoon dat kan overkomen dan kan iedereen dat overkomen.