Ik ga het hier gewoon nog een keer zeggen, en ik blijf het zeggen totdat iemand met meer bereik het ook zegt (@GeenStijl redactie):

Stop. Met. Coalities.

Zo simpel is het.

De kiezer heeft gesproken, de zetels zijn verdeeld.

Heeft een linkse partij een fantastisch plan: zie daar dan maar een meerderheid voor te zoeken.

Heeft een rechtse partij een fantastisch plan: zie daar dan maar een meerderheid voor te zoeken.

Het staat elke partij namelijk vrij om wetsvoorstellen in te dienen.

Coalities zijn er alleen omdat die luie ambtenaren geen zin hebben in 4 jaar lang écht te moeten werken voor hun principes. Met inhoudelijke debatten en zo om anderen te overtuigen. Nee, liever gooien ze de eerste paar maanden na de verkiezingen hun principes overboord en worden er meloenen geslikt (nadat ze eerst geveinsd hebben dit of dat "absoluut niet zien zitten".

Dus, hup! Aan het werk daar in Den Haag!

(Bonus: een regering heeft overigens alleen maar nut als ze nieuwe wetten willen invoeren of bestaande aanpassen. Zie België, dat gaat gewoon prima. Volgens mij gaat het _over het algemeen_ best redelijk in Nederland. Dus het argument dat zonder een coalitie een land "onbestuurbaar" wordt, getuigt alleen van luiheid. Want ja, het vereist dan dus wel wat meer werk om per voorstel een meerderheid te zoeken. De ene keer over links, de andere keer over rechts.)