Die beste kerel had gele goede dingen te zeggen en kraakte een paar harde noten.

Een zo een noot is waar ik zelf tegen aanliep. Slachtoffer geweest van een geweldsmisdrijf. En OM presteerde het om haar werk niet te doen. Ging de zaal in met het minimale van het minimale. En dus ging de rechter mee in de maximale straf die werd geëist. Die beste rechter had best hoger if zwaarder willen straffen, alleen Kim dat nu niet want OM ging niet voor maximaal. Feitelijk een hamerstuk. Alleen in als slachtoffer voelt jaren later nog steeds niet genoegdoening. Die man is gewoon te licht bestraft, effe schoffelen en dat was het dan.

En dat zegt die criminoloog dus ook, als OM beter haar best doet, dan gaan rechters daar gewoon in mee. Alleen OM doet haar werk niet. Geeft het bij voorbaat al op, gaat op stoel advocaat zitten met verzachtende omstandigheden. (Was bij mij ook, man had al wat op zijn kerfstok, alleen dat was al zo lang geleden dat werd hem niet aangerekend.... Door de OvJ!!)

Nee, ik moet mijzelf voorhouden dat rechtssysteem werkt, dat als ik ooit nog in zo een situatie kom ( hopelijk niet) dat ik niet zelf recht in eigen hand neem.

En da's verdomde lastig, want ben zeer teleurgesteld in de rechtspraak.

PS! Voornaamste reden was dat mijn verwondingen mee viel. Laat ik duidelijk maken dat ik onwijs veel geluk heb gehad dat ik dit verhaal na kan vertellen. Dit had echt heel anders kunnen zijn!