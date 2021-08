We proberen dit nog een beetje op een rijtje te krijgen. Iedereen is momenteel zo opgefokt door de coronamaatregelen, en het is onmogelijk stoom af te blazen in café en nachtleven, dat te pas en te onpas mensen in het gezicht getimmerd en getrapt moeten worden om 's avonds een beetje lekker te kunnen slapen. De Gooische kopschoppers, de Gardameergekkies en nu vinden we het geweld ook terug in eigen land: "Twee Bredase mannen zijn vanochtend zo ernstig mishandeld op een camping in Zeeland dat zij met meerdere botbreuken in het ziekenhuis belandden." Nu vonden er in Zeeland afgelopen week meerdere ernstige geweldsincidenten plaats in het nachtleven (man neergemept bij strandpaviljoen, jongen in elkaar geschopt door groep van zes, Duitser van fiets getrapt) en de politie denkt dat de voorvallen met elkaar te maken hebben. "Politie en justitie vermoeden dat deze voorvallen met elkaar te maken hebben, omdat het signalement van de daders overeen lijkt te komen." Dat signalement mag u natuurlijk niet weten, politie en justitie beschouwt u namelijk als half of helemaal achterlijk, wel vraagt de politie om tips. Dus bent u onlangs nog in elkaar geslagen in de buurt van Burgh-Haamstede / Renesse / Scharendijke, doe maar bellen. Gaaf land.