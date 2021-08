Hitchcockiaanse teaser van een (eventueel) vervolgtopic over het Gardameergeweld. Onze Linktips, vergelijk ze met die witte kaartjes op het blauwe mededelingenbord bij de Albert Heijn. 'IBM-computer te koop'. 'Stofzuiger aangeboden'. Alleen worden er in onze Linktips geen stofzuigers aangeboden, maar informatie. Tips. Misstanden. Links naar websites. En wat er gisterenavond ineens door een coronakuchend persoon aan het Gardameer (momenteel in lange regenjas) op het digitale prikbord werd gespijkerd: vier namen. Meer niet, gewoon vier namen. Dus wij 'een beetje googelen', want daar zijn we goed in. En ja hoor, jongens uit de omgeving Klazienaveen. MAAR. We hebben wel iets meer informatie nodig. En ach, het is weekend, we hebben verder toch geen zak te doen. Dus, anonieme linktipper (u mag ook mailen naar redactie@geenstijl.nl). Hoe komt u aan die namen? Hoe weet u het? Wat hebt u gezien of gehoord? Wát weet u? Geef ons de rokende revolver!