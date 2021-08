33 jaar nadat we Europees kampioen werden is Nederland opnieuw bezig Europa te veroveren, en wel met de discipline kopschoppen. In Praag hebben 'we' naam gemaakt voor onszelf, op Mallorca hebben de kopschopkakkers met extreem geweld het licht uit de ogen van meerdere mensen getrapt en blijkbaar was het onlangs ook raak bij het Gardameer in Italië. "Een achttienjarige Nederlander is flink mishandeld door een groep landgenoten. Het slachtoffer liep flinke verwondingen op in het gezicht en had meerdere hechtingen nodig." Het slachtoffer had helemaal geen zin in gezeik en hij wilde terug naar de camping waar hij met zijn ouders stond, maar werd door bezopen landgenoten 'tot bloedens toe tegen de grond geschopt en geslagen'. De carabinieri heeft vier Nederlanders van 20 en 21 jaar opgepakt en ze worden beschuldigd van zware mishandeling. Ten eerste: wat doet die groep jongeren bij het Gardameer, tussen Jan en Tinie met de Knaus, wandelmensen met kinderen in de Deuter-draagzak en een zwik homoseksuele vijftigplussers. Ten tweede: als iemand tips heeft in deze zaak horen we het graag, want zoals u weet zijn we hier heel erg benieuwd in de mens achter de misdadiger.