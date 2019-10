Respectievelijk 5 en 5,5 jaar in de nor wegens zware mishandeling. En nog veel erger, daarna mogen ze toeristenparadijs Tsjechië ook nog eens 10 jaar lang niet bezoeken. In april werd het olijke duo nog veroordeeld tot 5 en 6 jaar cel, maar ging in beroep en snoept er nu dus een jaartje af. Hun slachtoffer, ober Miroslav Vitek, raakte drie dagen in coma en liep een gebroken oogkas, verbrijzelde kaak en verbrijzelde enkel op. Hij is nog altijd niet hersteld en heeft nog altijd niet kunnen werken. Het hof oordeelde dat de broers hem een schadevergoeding van omgerekend bijna 70K schuldig zijn. Daar moet je toch een hoop celgenoten voor afwerken voordat je dat bij elkaar hebt. Enfin, gelukkig hebben we de beelden nog.