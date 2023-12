Gedoe in Praag, waar de politie het heeft over doden en tientallen gewonden nadat iemand om zich heen schoot op een kunstopleiding de universiteit op het Jan Palach plein. Zojuist meldt de politie dat de schutter is geëlimineerd. Later meer.

UPDATE: Foto van vermoedelijke schutter (inclusief balkje) hierrrr

UPDATE: Hulpdiensten melden "groot aantal gewonden", van lichtgewond tot zeer ernstig en ook een doden, concrete aantallen worden nog niet genoemd.

UPDATE: Het gaat niet om een kunstopleiding, maar om de Factulteit Geestwetenschappen van de Karelsuniversiteit

UPDATE: Politie meldt dat gebouw nog steeds wordt geëvacueerd, omdat er nog studenten die zichzelf hebben opgesloten (zie foto na de breek) binnen zitten

UPDATE: Minister van Binnenlandse Zaken is ter plaatse, roemt werk politie en zegt dat er vooralsnog geen sprake is van een tweede schutter, maar dat mensen nog wel waakzaam moeten blijven.

UPDATE: Hulpdiensten melden voorlopige cijfers: 11 doden inclusief de schutter, 9 zwaargewonden, 5 of 6 iets minder zwaargewond en tot 10 lichtgewond

UPDATE: Volgens de site Novinky is de dader de 24-jarige David Kozak, die aan de Faculteit voor Geesteswetenschappen studeerde en sinds vandaag (dus al voor de schietpartij) door de politie werd gezocht. In het oorspronkelijke bericht stond dat Kozak gewapend was. Dat bleek te kloppen.

UPDATE: Complete universiteitsgebouw is nu leeg, politie stuurt explosievendienst naar binnen voor inspectie.

UPDATE: Vice-decaan van de universiteit vertelt dat de politie al in het universiteitsgbouw was voordat de dader het vuur opende. Dat zou kunnen kloppen met het feit dat de politie al eerder naar Kozak op zoek was.

OOK DAT NOG: Omgeving van de bibliotheek wordt nu ook geëvacueerd in verband met mogelijke bommelding

UPDATE: Blesk meldt dat de politie een in 1999 geboren man (dat zou dus heel goed David Kozak kunnen zijn) werd gezocht in verband met de dood van een in 1968 geboren man, en dat een connectie met de schietpartij niet is uit te sluiten. Het is een beetje speculeren, maar het zou dus kunnen dat Kozak al eerder iemand vermoordde voordat hij toesloeg op de universiteit. Blesk meldt dat onder studenten rondgaat dat de dader eerder op de dag zijn vader heeft vermoord.

UPDATE: Politie meldt dat dodental is gestegen tot 15. De dader zou zelfmoord hebben gepleegd, al meldt de politie dat er ook op hem is geschoten. Vanwege zijn ernstige verwondingen is het lichaam van de dader nog niet geïdentificeerd.