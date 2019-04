"Het klinkt alsof Jiri Hladik een deel van de schade die Vitek heeft opgelopen wil toeschrijven aan een falende behandeling in het ziekenhuis" twitter.com/SaskiaBelleman/status/112...

Dit zou in juridisch opzicht totaal niet boeiend moeten zijn. Die behandeling was überhaupt niet nodig als deze twee heren hun handjes en voetjes thuis hielden. Bovendien zouden deze twee heren de artsen moeten bedanken voor het voorkomen van verder letsel en het repareren van letsel, in plaats van klagen over hetgeen wat wellicht niet gelukt is door drukte of fouten.

Hladik leest voor uit het rapport dat het ziekenhuis opmaakte. Daarin wordt gesproken over ‘kleine’ bloedingen in de hersenen. Hij zegt dat op basis van dat rapport moeilijk te beoordelen is over sprake was van levensgevaar. twitter.com/SaskiaBelleman/status/112...

Dit is echt onzin. Een kleine bloeding kan zich ontwikkelen tot een grote, beiden geven overdruk in de hersenkamer en dat is levensgevaarlijk.