In de lijst met vakantielanden die we momenteel eventjes afraden: Zuid-Afrika. Gelukkig niet wegens coronagezeik, maar gewoon vanwege ouderwetse rellen, ravage en rondvliegende kogels. De aanhangers van oud-president Jacob Zuma grepen vorige week het bericht dat hij de gevangenis in moet aan als een goede reden om de straat op te gaan. Dat escaleerde al vrij snel in rellen met de politie, plunderingen en ander geweld en de betogers houden dat al dagen vol. Het resulteerde tot nu toe in zes doden, compleet leeggejatte winkels, afgesloten snelwegen, tweehonderd arrestaties en tientallen branden (liveblog). Aangezien de overheid de onrust niet onder controle krijgt, vormen sommige (voornamelijk witte) winkeleigenaren hun eigen ordetroepen om hun eigendom te beschermen tegen de (voornamelijk zwarte) relschoppers, wat resulteert in een klassieke wit-zwarte burgeroorlog alsof er nooit iets is veranderd. Inmiddels stuurt de regering het leger de straat op om orde op zaken te stellen, maar het zal nog wel even duren voordat deze geest weer terug in de fles is.

Politie aan de verliezende hand

Dodelijke gevechten

UPDATE: Nog een paar doden

Iedereen een tv!

Supermarkt plunderen? Nee, wij gaan naar de bron!

Nog meer criminelen op straat