Jullie kunnen al zo weinig en je dan ook nog op deze heuvel durven begeven. We hebben geen zin om ons telraam erbij te pakken en een studie door het Multi-Country Multi-City Collaborative Research Network achter een betaalmuur in Nature Climate Change te bevragen, want we staan net zo lekker uit het raam te staren. Maar nog los van dat het RIVM-persbericht bijzonder slecht geschreven is, is dit natuurlijk nogal een stelling:

"Van de sterfgevallen door hitte in Nederland kan al 31% worden toegeschreven aan klimaatverandering. (...) Van alle sterftegevallen in de zomers tussen 1991 en 2018 hing In Nederland 1,8% samen met temperatuur. Zonder extra temperatuur toename door mondiale klimaatverandering zou dit naar verwachting 1,24 % zijn geweest. Voor Nederland komt dat neer op bijna 250 extra sterfgevallen per jaar."

Ja, dit roept toch wat volkse vragen op hoor. Differentieert de studie tussen soorten opwarming, of schrijft het alle opwarming vanaf 1991 toe aan de mens? Bij zo'n boude stelling, hoe deduceer je eigenlijk waterdicht welke opwarming door de mens veroorzaakt is? Hoe wordt die 31% van 'hitte-sterfgevallen door klimaatverandering' gedifferentieerd van de overige 69%? Is het leggen van dit causale verband wel legitiem?

De samenvatting van de studie besluit met: "Our findings support the urgent need for more ambitious mitigation and adaptation strategies to minimize the public health impacts of climate change." Ja, dat geloven we graag. Warm vandaag hè?