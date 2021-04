De overlastgevende asielcrimineliërs in Ter Apel krijgen naast de gebruikelijke schouderklopjes & een Miele dit keer ook een collectief winkelverbod. Dat 'collectief' slaat dus niet op het collectief aan veiligelandiërs dat vanuit het azc de middenstand het leven zuur maakt, maar het 'collectief' slaat op een collectief van winkels. Het is een systeem van gele en rode kaarten: de eerste overtreding is geel, de tweede overtreding is rood (en doei) en die rode kaart geldt dan voor álle winkels die zich hebben aangesloten bij het collectief. Deze bottom-upaanpak is hartstikke leuk klikvoer voor in de krant, MAAR.

Het is een doekje voor een gigantische open wond die al JÁREN bloedt. Al járen zorgen asielzoekers uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië voor een vermindering van de levensvreugde van mensen die keihard werken om de pandhuur te kunnen betalen. Ondernemers, buschauffeurs, willekeurige voorbijgangers, meisjes en vrouwen. Beroven, bedreigen, jatten, bespugen. En niet alleen in Ter Apel, maar ook in Kampen, Zutphen, Drachten, Deventer, Rotterdam, Overloon, Oisterwijk, Weert, Budel, Harderwijk, Grave, Maarheze, Aalden, Boxmeer, Venray, Delfzijl, Zweeloo, Emmen: OVERAL. Het is OVERAL een grote kookpot van gezeik en de oplossingen die aangedragen worden zijn boa's, totale dildo's als ketenmariniers, TOOLBOXEN en nu weer suffe winkelverboden. Het is lachwekkend en de criminele veiligelandiërs wanen zich, dixit de burgemeester van Harderwijk, 'onaantastbaar'. Een strafje hier, een winkelverbod daar, een overplaatsing zus en zo verandert er geen KONT en op deze manier zal er ook nooit een kont gaan veranderen. Week in week uit laat de vvd 400 à 500 (dossier) mensen binnen, van wie een deel heus daadwerkelijk is gevlucht voor oorlog of ellende, maar een ander deel alleen maar hier komt om een ongelooflijke hoeveelheid zooi te trappen. De échte oplossingen, het niet meer binnenlaten van veiligelandiërs uit Marokko, Algerije en Tunesië of de amokmakers gewoon terugsturen, nee, dat kan allemaal niet. Het werd tijdens een debatje met de Tena Lady maar weer eens duidelijk: de voordeur staat open, de achterdeur zit dicht.

Totale truus Ankie Broekers-Knol is de Hugo de Jonge van het vreemdelingenbeleid: Ankie Broekers-Knol kan precies NIKS. Ankie gaat in gesprek met Marokko over de terugplaatsing van uitgeprocedeerde (u i t g e p r o c e d e e r d e) asielzoekers, maar Marokko wil die jatmozen natuurlijk niet terug en dan zegt Ankie Broekers-Knol: okee. U ziet Ankie Broekers-Knol alleen als ze dingen die krom zijn recht probeert te lullen. En rooft Ankie Broekers-Knol de winkel van onze principes niet leeg, dan doet de Raad van State het wel: "Door een uitspraak van de Raad van State wordt het nog lastiger om ongewenste vreemdelingen uit Marokko het land uit te zetten. De hoogste rechtsprekende instantie oordeelde vrijdag dat er een streep moet door vreemdelingenbewaring voor Marokkanen, doordat het thuisland in de praktijk nauwelijks meewerkt aan het terugnemen van onderdanen." Het enige waar de overlastgevende asielzoekers naartoe verdwijnen, is de illegaliteit.

Leuk, die winkelverboden, maar het probleem zit bij DISTRIBUTIECENTRUM NEDERLAND.