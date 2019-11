Laatst werd er nog een Syrische commandant-terreurmakker opgepakt, maar dat is eigenlijk wel het minste probleem in Ter Apel, dat eigenlijk in Duitsland ligt. Asielzoekers uit veilige landen als Marokko, Algerije en Tunesië maken het overal waar ze komen onleefbaar, en inmiddels komen ze ook in Amsterdam dus het komt nu wel heel dichtbij. Berovingen, diefstal, jatten, stelen. En natuurlijk die zware (zeden)misdrijven die het ministerie onder 'overigen' schaart. Nou, Ter Apel is er dus klaar mee.

"Een apart aanmeldcentrum voor asielzoekers uit veilige landen is nodig om overlast tegen te gaan, vindt burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. (...) Velema wil dat asielzoekers uit zo’n veilig land zich elders in Nederland kunnen melden om een procedure te starten. Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) zegt in een reactie aparte en sobere opvang voor die groep ’te verkennen’."

Nou, roept u maar jongens. Welke wijk verdient het aanmeldcentrum voor veiligelanders?

Waar moet het nieuwe aanmeldcentrum voor criminele veiligelanders komen? Nou. Benoordenhout, Den Haag



