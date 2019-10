Zou-ie er tussen staan?

Ze hebben zelfs een prima Twitter-accountje al ligt die al anderhalf jaar plat. Maar goed, Ahrar al-Sham, stond op Ruttes goededoelenlijstje totdat de rechter de groep tot terroristische organisatie bestempelde. De opgepakte 29-jarige commandant verbleef eind 2015 korte tijd in de voormalige Duitse kolonie Duitsland, maar stond "internationaal gesignaleerd door de Duitse justitie" en keerde vanwege "familieomstandigheden" weer terug naar Syrië. Zo'n vier jaar later stond hij begin deze maand ineens op de stoep in AZC Ter Apel, en nu is-ie dus opgepakt want hij zou zich tegen de menselijkheid misdragen hebben.

"Het Openbaar Ministerie meldt dat hij commandant was en er onder meer van wordt verdacht zijn voet te hebben geplaatst op een gesneuveld lichaam en naar een ander lijk te schoppen. Een en ander is te zien in een video die werd geplaatst op YouTube. De man was gewapend met een machinegeweer en zou zingend de dood van de overledenen gevierd hebben en naar hen hebben verwezen als ‘honden’. (...) Aanranding van de persoonlijke waardigheid, in het bijzonder vernederende of onterende behandeling van mensen die buiten gevecht zijn gesteld, is strafbaar volgens de Wet Internationale Misdrijven (WIM). Op deze schending van de Verdragen van Geneve staat maximaal een levenslange gevangenisstraf. De verdachte is vrijdag door de rechter-commissaris in Den Haag voor twee weken in bewaring gesteld." En zo ziet u maar, dansen op lijken loont nooit!