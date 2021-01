Eind jaren 80 was er bij Sonja Barend de burgemeester van Breda en het ging over criminaliteit. De beste man kon toen al zeggen dat 90% in zijn gevangenis niet westers was. Echter was hem verzocht om hier toch maar niet over te praten, dat had geen toegevoegde waarde. Het gaat al meer dan 30 jaar zo, en waarom? Het is gewoon een verdienmodel