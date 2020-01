Criminele veiligelandiërs roven Nijmegen leeg en ze blijken veelal afkomstig uit het azc in Grave. In Grave zelf (best wel grappig vestingstadje met ca. 8.700 inwoners) is het eveneens ellende, maar men is weer eens zó bang iemand op de teentjes te trappen, dat ze als een in de koplampen kijkend konijn naar de juiste woorden zoeken - van burgemeester tot fractievoorzitter. Als het over asielzoekers gaat loopt iedereen plots met een dikke laag poep in de broek.

"Ook in Grave zien we dat een kleine groep van het AZC voor overlast zorgt. Net zoals jongeren uit Grave zelf overigens ."

"Grave is een sociale gemeenschap waar écht wel plek is voor asielzoekers. We moeten oppassen om niet iedereen over een kam te scheren ."

"Maar dat een kleine groep uit het AZC het steeds vaker verpest voor de rest, is duidelijk."

"Het contract van het AZC verlengd tot 2031. Als we écht een probleem met asielzoekers zouden hebben, zou dan nooit verlengd zijn ."

Die collectieve angst om het verkeerde te zeggen over asielzoekers, om maar niet in het hoekje 'vluchtelingenhater' en 'fascist' te worden geplaatst. Terwijl we zo langzamerhand rustig kunnen stellen dat een flink deel van de asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije zich gedraagt als ondankbare dildo, en dat er heel veel hardwerkende mensen zijn die er last van hebben. En wie dat niet ziet of wil zien moet voor de lol maar eens rondvraag doen in Harderwijk, Amsterdam, Grave, Weert, Ter Apel, Cranendonck, Maarheeze, Aalden, Venlo, Nijmegen, Kampen, Overloon, Delfzijl, Venray, Winterswijk, Coevorden, Deventer, Zeewolde, Hoogeveen, Echt, Emmen, Zutphen, Ermelo, Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Drachten, enz. enz. enz. En we kunnen óók rustig stellen dat een flink deel van de asielzoekers zich wél gewoon houdt aan de in Nederland geldende normen en waarden. MOOI TOCH? Maar dat continue gedraai om de hete brij heen met dat laffe gelul over 'klein groepje dat het verpest voor de rest', de te-ring.