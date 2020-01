Weet u nog, hoe de Noord-Afrikaanse exclave Zweden vroeger zo gezellig was en hoe ze nu geen flauw idee hebben waarom het land is geworden wat het is geworden? En dan door naar Nederland. Weet u nog, waar dit jaar weer 14.000 ongewenste vreemdelingen in de illegaliteit zijn verdwenen? Gewoon, zoek, foetsie, kwijt. Daar schreven we al over in 2015. Daar schreven we al over in 2017. En daar schrijven we over in 2020. Ongewenste uitgeprocedeerde vreemdelingen terug over de grens kiepen, we kunnen het niet & het lukt ons niet. Tot overmaat van ramp wordt de Titanic nu aangestuurd door totale truus Ankie Broek-Drol, nog een grotere grap dan die vorige clowns. Last night in Holland.