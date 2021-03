Ik kan het woord "asielzoeker" of "vluchteling" onderhand niet meer horen, zo ongelofelijk dat ik het kotsbeu heb (dixit Klavertje Vier van GL) van die lui. Ieder keer denk je dat ze qua onhebbelijk gedrag niet dieper kunnen zakken, weten ze tòch weer onvermoede nieuwe diepten aan te boren. Toen wij hier in 2015 zo'n noodasielopvang kregen (1,5 km bij mij van de deur) was het leed binnen de kortste keren niet te overzien in een wijk waar we toch al genoeg te stellen hebben met al die 'verrijking'. En dan met name het vrouwelijk deel van de lokale bevolking.

Het zal je opa/ oma maar zijn. En hoe die burgemeester zich nog recht in de spiegel kan aankijken iedere morgen is me een volslagen raadsel. Als burgemeester is je eerste taak het beschermen van de inwoners van de stad/ het dorp waar je burgemeester bent. Het feit dat deze burgemeester nog verbaasd is over "het verlies aan draagvlak" geeft al aan hóe ver deze lieden van de realiteit van de gewone man/ vrouw in de straat af staan. Het is tenslotte heerlijk deugen wanneer je zelf niet op onaangename manier geconfronteerd wordt met de gevolgen van het gratuite deugen. Bah!