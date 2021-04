Dat kan je wel vergeten. Er was ooit ook iets te doen om de uitkeringen die naar Marokko worden overgemaakt. De hoogte van de uitkering is immers afgestemd op de kosten van het levensonderhoud in Nederland. De huur, de energie, de boodschappen, enz. zijn hier natuurlijk beduidend hoger. Wie in een land woont waar je met 400 euro per maand prima kan rondkomen is met 1000 euro per maand graties geld wel een big spender. Maar fair is het ook weer niet, dus daar moest iets aan gedaan worden. Guess what ? METEEN protesten uit Marokkaanse hoek. Zoals altijd. Uiteraard moesten er toen weer "AFSPRAKEN" worden gemaakt, en het uiteindelijke compromis hield in dat de huidige, in Marokko woonachtige uitkeringsgerechtigden niet zouden worden gekort, maar dat bij eventuele TOEKOMSTIGE aanvragen wel zou worden gekeken naar de kosten van het levensonderhoud in het land waar men woont. M.a.w. Nederland laat zich WEER piepelen en in de maling nemen door Marokko. Speaking of which, mijn Amerikaanse vrouw dacht dat ik haar in de maling liep te nemen toen ik uitlegde dat Nederland maandelijks voor miljoenen aan uitkeringen exporteert naar andere landen. Ze geloofde me gewoon niet. Nee, het is ECHT waar !

Al die "afspraken" pakken voordelig uit voor Marokko en Marokkaanse ingezetenen. Iedere. Keer. Weer.