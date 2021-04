Kan snel gaan hè. Je deelt als agent 1 keer een racistisch appje in de groepschat en vijf jaar later is 35 procent van je korps Marokkaans. Tenminste, dat is het voornemen volgens een actieplan van de Nationale Politie. En natuurlijk is er wel iets voor te zeggen voor een betere afspiegeling. Politiechef Martin Sitalsing (Midden-Nederland): "De korpsen in de Randstad moeten gelet op de samenstelling van de bevolking in een aantal wijken soms fors veranderen. In sommige buurten heeft zestig procent van de bevolking een migratieachtergrond. In Kanaleneiland (Utrecht) ligt dat percentage op tachtig. In de politieorganisatie halen we bij lange na niet die aantallen."

Bovenstaande situaties zijn natuurlijk vooral voor de agenten bijzonder naar, en zouden heus wel langs andere lijnen zijn gelopen als de agent uit hetzelfde etnoculturele weefsel kwam als het geteisem. Echter, het is nu eenmaal zo, lazen we in de Volkskrant. Marokkaans-Nederlandse agenten zijn bovengemiddeld kwetsbaar voor corruptie waarbij Marokkaanse criminelen betrokken zijn. En exact hetzelfde geldt voor Turks-Nederlandse agenten. In 2017 had 10% van de agenten een migratie-achtegrond, maar zij waren bij 40% van de 'integriteitskwesties' betrokken. Heavy numbers.