Allemaal leuk en aardig met jullie vale bonnetje, surveillanten Patrick en Raymond, maar hoe weten wij dat jullie niet onder een hoedje spelen met een Marokkaanse cokelord? Dat weten we dus niet! Er zijn er bij de politie namelijk heel veel corrupt, zo blijkt uit het geheime politierapport 'wie praat die gaat', niet meer zo geheim omdat een corrupte agent het rapport onder de neus van het AD heeft geschoven. Dat 'wie praat die gaat' is hi-hi-ha heel grappig overgenomen van Ridouan Taghi, de Marokkaanse poedersuikerkoning (als ook iemand met een zwik 'betaalde medewerkers' bij de politie) die verklikkers uit de weg aan het ruimen is. Kan zo'n Carel Boers wel hoog van de deugtoren brullen over “diversiteit” en “inclusiviteit”, ondertussen wordt er een grote blauwe politiepet over de corruptie, omkoping en infiltratie door drugsbendes gelegd - de échte gevaarlijke problemen blijven zo lekker binnenskamers tot iemand naar het AD lekt.Die van de politie zijn zó druk bezig de diversiteitsaubergine tegen de eigen huig aan te drukken, dat ze middelmatige krachten aannemen ten faveure van prima agenten en dan krijg je vanzelf gedonder.

Dat verzinnen we natuurlijk niet zelf. De Volkskrant heeft ons geleerd dat allochtone agenten relatief vaak betrokken zijn bij integriteitszaken. "Zij zijn extra kwetsbaar, omdat in hun doorgaans uitgebreide familie- en kennissenkring relatief vaker criminelen rondlopen die hen actief benaderen. Tijdens screeningen van personeel is onvoldoende aandacht geweest voor hun sociale herkomst." Ohjee Boers, mogen ze dat soort """racistische""" feiten wel zomaar benoemen? Niet echt, van deze cultureel antropoloog tegen de NOS: "Agenten met een migratieachtergrond krijgen ook nog eens te maken met wantrouwen, zegt hij. 'Ben jij loyaal aan de politie of de veronderstelde eigen etnische groep?'" Nou, dat lijkt dan ineens niet meer zo'n heel gekke vraag, hè makker. Uitsmijter: "Bronnen rond de politie vertellen dat de Rijksrecherche nog een groot aantal onderzoeken op de plank heeft liggen, maar vanwege capaciteitsproblemen niet alle meldingen kan onderzoeken." De politie kan z'n eigen aangiftes niet eens aan. BONK BONK BONK BONK & fijn gevoel voor de burger, ook.