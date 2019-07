Policor ophef du jour: Carel Boers, een "coach en adviseur" van de politie heeft een boze open brief (pdf) geschreven aan korpschef Erik Akerboom (en natuurlijk gecc't naar NRC Backstabblad, waar ze hem nog een 'klokkenluider' durven noemen ook), waarin hij agenten verraadt die onaardig taalgebruik over burgers & buitenlanders hebben gebruikt, en hen beschuldigt van racisme en "moslimfobie".

Eerste zin van de brief: "De in vele opzichten snel veranderende maatschappij vraagt van organisaties om verandervermogen, innovatie, wendbaarheid en de moed om uitdagingen aan te gaan die leiden tot een steviger en breder maatschappelijk draagvlak." Dan weet je dus gelijk dat de rest (1800 woorden totaal) bestaat uit lauwe middelmanagerskots die drijft op rancune tegen de realiteit van de gewone man of vrouw met de blauwe pet, en alleen maar wordt ingegeven door de waanzin van de diversiteitsdwang. En dat allemaal onder een briefhoofd van zijn eigen bedrijf: "Turnaround Partner". Klinkt als iets waar heel veel geld naartoe gaat, maar waar geen enkele aangifte mee opgelost wordt.

Fuck die fopklokkenluider. En fuck Akerboom, die in een blog reageert als een tuinbroek met houten oorbellen, door in het empathische braakjargon van de mediatraining ("geschrokken", "dit raakt iedereen") nog instemmend te reageren ook: "Binnen het korps is helaas nog niet overal sprake van de veilige en inclusieve werkcultuur die nodig is." Je zal zo'n wijf als baas hebben in de belangrijkste handhavende organisatie van het land.

Politiemensen die het échte werk doen, staan elke dag de stront uit de samenleving te scheppen. Straatagenten wordt een wankel middeninkomen betaald, in ruil daarvoor moeten ze de stinkende rotzooi van de bodem van de bevolking bikken, en als dank krijgen ze een trap na van een kantoorlul van de "diversiteitsraad" die ze bij het afscheid van zijn dikbetaalde positie als stuurman aan wal allemaal ff als 'racist' neerzet. Waarop de hoogste baas slechts lafjes voor zijn mensen opkomt, en bovenal een policor deëscalerend damesblaadjescitaat uit zijn politiepen perst. "Met respect voor elkaar en voor elkaars mening", uiteraard.

Agenten moeten de rioolputjes van de realiteit tegen overstroming behoeden en die dagelijkse confrontatie gaat onvermijdelijk gepaard met frustraties die af en toe een uitlaatklep moeten krijgen. Maar in hun rapporten moet het braaf en zakelijk blijven, in de rest-uren worden ze naar iftars gestuurd in moskeeën waar de imams zich de ballen uit de bidjurk lachen over zoveel horige buigzaamheid, op de hogere vloeren zijn alle bazen besmet met het diversiteitsvirus, en de vertrouwenspersoon of bureaupsycholoog wil vooral dat je het gepaste fatsoen & respect-lingo gebruikt. Politieke correctheid is de enige welvaartsziekte waar de omgeving misselijker van wordt dan de patiënt, ook bij de politie. Sja. Dus dan lucht je maar in een Whatsappgroepje met collega's, die hetzelfde mee- en doormaken als jij. MAG. NIET.

Zo'n laffe klikrat van een Boers heeft met deze brief ondertussen zijn eigen morele aflaat betaald, veegt straatje en lei schoon en lijkt ook nog eens te geloven dat de samenleving van schoften, schorem en schimmige sujetten ontdaan zal worden zodra agenten stoppen met het uiten van harde maar benoemende frustraties. Een beetje zoals Gabberwaus denkt dat minder festivals leidt tot een einde aan de drugshandel - het is van een totale debiliteit waar iedere capabele bestuurder gillend bij wegloopt, zodat er nóg meer ruimte geclaimd kan worden door de gebakken lucht van beleids-Boersen, die iedere functionele bedrijfsvoering met agressief vingerwappen naar de tiefus tut-tut-tutten.

Akerboom schrijft in zijn reactie aan Boers (pdf) dat hij "staat voor een korps waar iedereen gewaardeerd wordt, zich veilig voelt en onderdeel van is", maar de enige manier waarop politiemensen zich in hun dagelijkse taak gesterkt voelen, is als hun bazen die politiek correcte ziekte eens uit hun beleid bestralen en zich als één man achter hun agenten scharen - zonder dat degenen die het échte werk moeten doen bij ieder Fout Woordje in Whatsapp over hun schouder moeten kijken of er geen Carel Boersen achter hen staan om met een opgeheven moraalvinger aantekeningen in hun notitieblokje maken.

De Nationale Politie is geen werkplek voor watjes. Man up (m/v), de dagelijkse werkelijkheid van de straat houdt zich ook niet aan politiek correcte managerskots. En als er nou één ding geen "afspiegeling van de samenleving" is dan zijn het wel bureauplakkende bobo's die hun beleid door de afgrijselijke modetermen van het deugmoralisme laten bepalen. De Akerbomen en Boersen van deze wereld proberen mensen tegen hun zin gelukkig te maken door ze methodes op te leggen die niet werken, waar niemand mee geholpen is, en die niemand nodig heeft om goed politiewerk te kunnen doen.

P.S. Hee Boers. Agenten zullen dit topic niet publiekelijk delen - levensgevaarlijk voor je baan. Maar reken maar dat ie rond zal gaan in Whatsapp.