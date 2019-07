Alles wordt duurder maar niet goedkoper. Boodschappen, energie, brandstof, internet, zaterdagkranten, koopwoningen, huurwoningen, auto's, vakanties, breedbeelden, kleding, terrasbiertjes, festivals, prostituees. Het is allemaal niet meer te betalen voor Jan M. te Nergenshuizen in zijn Peugeot 307. Allemaal de schuld van VVD66, die dit land naar de barrebiesjes aan het helpen zijn met centjes voor Brussel, Mali, Niger en Gaza. VVD-krant De Telegraaf opent (1 dag na begin reces en het bericht dat WE ontzettend tevreden zijn met dit kabinet) de aanval op Rutte III. Henkie Krol en Wilders doen alweer told you so, en uw regering zit lachend aan het zwembad. Mocht u geen geld (meer) hebben voor een zaterdagtelegraaf. HIERRR een gratis exemplaar. Tot straks, bij de voedselbank!